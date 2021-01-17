2:21更新

【利物浦 0:0 曼聯】

全場完！利物浦全場一直壓着曼聯半場進攻，失球後即作迫搶，令曼聯難組織皮球上前場，可惜上半場9腳射門得1次中框，而曼聯受壓下做好防守，半場前更只得般奴費南迪斯的一腳罰球射門柱邊出界。換邊後格局相似，紅軍繼續主導進攻，但反而質素比上半場更差，而且因球員全場做迫搶下體能下降，反讓曼聯更多機會踢反擊，尤其尾段攻勢越來越入肉，但B費及普巴都失諸交臂，其中普巴83分鐘一次禁區內勁射被艾利臣反應快擋出底線，最終兩隊互交白卷。曼聯逼和利物浦後，連續第12輪聯賽不敗，也繼續以37分保住榜首，而利物浦則已4場聯賽不勝，目前34分排第3。

【利物浦 0:0 曼聯】

89分鐘，利物浦由占士米拿入替韋拿杜姆，而曼聯也由格連活特代替B費。

【利物浦 0:0 曼聯】

83分鐘，曼聯再來反擊，雲比沙卡右路傳入禁區，普巴面對面勁射仍被艾利臣擋出。利物浦隨後換出法明奴，由奧歷治入替。

【利物浦 0:0 曼聯】

78分鐘，艾簡達拿遠射，迪基亞飛身撲出。

【利物浦 0:0 曼聯】

75分鐘，曼聯左路疊瓦式進攻，梳爾傳入禁區，B費起腳被擋走，利物浦逃過一劫。紅軍及後換出沙基利，由居迪斯鍾斯入替。

【利物浦 0:0 曼聯】

65分鐘，般奴趁利物浦未能解圍禁區外起腳，皮球彈地後被艾利臣沒收。

【利物浦 0:0 曼聯】

62分鐘，沙拿禁區內面對3名曼聯守將緊纏仍能起腳，省中馬古尼博到角球。

【利物浦 0:0 曼聯】

61分鐘，曼聯換走馬迪爾，由卡雲尼入替。

【利物浦 0:0 曼聯】

60分鐘，阿諾特右路轉向給左路的羅拔臣，再傳入禁區，馬古尼門前漏踢但反彈中入楔的法明奴出底線。

【利物浦 0:0 曼聯】

53分鐘，與上半場格局差不多，利物浦主攻，但曼聯有次反擊機會，B費入禁區窄位射門被法賓奴落地封截出底線。

1:32更新

【利物浦 0:0 曼聯】

下半場展開！

1:18更新

【利物浦 0:0 曼聯】

上半場完！利物浦雖然在前場控球較多，並利用迫搶令曼聯難組織皮球上前場，但威脅射門不算多，而且9次起腳只得1次中框；曼聯明顯控球較少，中場大腦B費運球機會不多，只能利用反擊讓拉舒福特在前場跑，但也多次跌落越位陷阱，而整個上半場更只得1腳射門，這個射門來自B費僅柱邊出界的罰球，但可說是上半場兩隊加起來最具威脅一腳。

【利物浦 0:0 曼聯】

35分鐘，利物浦回敬，沙拿起腳被擋，法明奴補射又軟弱無力被迪基亞沒收。

【利物浦 0:0 曼聯】

34分鐘，B費禁區外罰球僅僅柱邊出界。

【利物浦 0:0 曼聯】

21分鐘，利物浦再壓着曼聯後防進攻，沙基利冷箭省中紅魔後衞，僅僅出界。

【利物浦 0:0 曼聯】

17分鐘，沙基利直線妙傳入禁區，文尼入楔禁區右路接應再回後給法明奴，後者起腳竟未能中框。

【利物浦 0:0 曼聯】

14分鐘，法明奴禁區外有起腳機會，省中曼聯後衞彈高，其後左路的羅拔臣補射也出界。

【利物浦 0:0 曼聯】

10分鐘，比賽節奏明快，兩隊都沒有嘆慢板，有波就踢上前場，但利物浦控球上稍佔優，惟雙方都未有威脅攻門。

0:30更新

【利物浦 0:0 曼聯】

上半場展開！開賽後，曼聯方面，普巴出現在右路，馬迪爾在左路，而拉舒福特則推上較前位置。

0:12更新

23:33更新

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、佐敦軒達臣、法賓奴泰華利斯、安德魯羅拔臣

中場：堤亞高艾簡達拿、韋拿杜姆、梳頓沙基利

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衞：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、保羅普巴

前鋒：安東尼馬迪爾

陣容簡評：

祖爾麥迪比無法趕及傷癒，令利物浦要再度將隊長佐敦軒達臣移後，與法賓奴泰華利斯合作中堅位置，但兩人原本都不是司職中堅，而對上一輪聯賽對修咸頓就以這個中堅組合應戰，結果輸0:1。由於軒達臣後移，利物浦中場線竟派出梳頓沙基利踢正選，也是此子今季首次在英超正選；2018/19球季，他曾在雙紅會後備上陣梅開二度，協助利物浦以3:1勝出，未知今戰會否再獻佳作。

至於曼聯排出的陣式游走在4-2-3-1及4-3-1-2之間，進攻由般奴費南迪斯（B費）在身後支援安東尼馬迪爾，拉舒福特在右路，而上仗一箭定江山的保羅普巴就在左路，但防守時，普巴應會移後與費特洛迪古斯及麥湯米尼組成3中場。後防方面，域陀連迪路夫克服背傷復出，回到中路與哈利馬古尼合作，反而近期踢得不錯的艾歷拜利要返回後備席。

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今周英超最矚目大戰，必是利物浦主場硬撼曼聯的雙紅會。論近況，已11輪聯賽不敗的曼聯勝一籌，上周三靠保羅普巴一箭定江山險勝般尼後，已經壓過利物浦上榜首。另外，般奴費南迪斯（B費）賽前兩日還當選英超上月最佳球員，在2020年共4次獲得此獎項創歷史。

至於主隊利物浦人腳仍較殘缺，而且此前在聖誕新年快車3場不勝，對上一輪被倒戈戰將丹尼艾格斯做英雄，1球惜敗修咸頓。雖然上周出戰英格蘭足總盃順利大勝晉級，但因對手阿士東維拉隊內爆疫派上青年軍應戰，勝果不能作準。不過，領隊高普賽前不斷向曼聯施壓，指對手多年來總受惠於12碼，加上他們打大戰一向有一手，且看可否藉主場之利在這場大戰反底。

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