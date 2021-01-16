周六英超賽事，列斯聯主場鬥白禮頓。主場的列斯聯雖然擁有超過六成的控球率，但是射門次數反而不及作客的白禮頓，更於上半場被對方一次反擊得手，最終球隊於主場0:1不敵白禮頓。

開賽初段列斯聯在控球率上佔優，不過未有創造到威脅到對方球門的機會，反而於17分鐘被白禮頓在一次反擊得手，李安度杜沙特與阿歷斯麥亞里士踢出撞牆配合，後者在禁區內橫傳，由無人看管的馬奧比輕鬆門前撞入。領先後的白禮頓繼續踢反擊，24分鐘馬奧比禁區內射門省中人改變方向，不過皮球撞在門楣上彈出，令白禮頓上半場無法拉開領先優勢。

換邊後兩隊互有攻守，50分鐘列斯中場積夏里遜右路射門高出；62分鐘就有列斯的阿里奧斯基回傳失誤，不過李安度杜沙特的射門炒高。比賽尾段列斯雖然有較高控球率，可惜埋門一腳欠奉，最終仍然無法扳平比分，於主場0:1不敵白禮頓後錄得各項賽事三連敗。

同日另一場賽事，韋斯咸主場迎戰般尼。開賽僅僅9分鐘，米查利安東尼奧就接應隊友傳中搶點破門。本來33分鐘般尼靠一球烏龍球追成平手，但原來前鋒基斯活特越位在先，因此入球被判無效，最終韋斯咸靠安東尼奧的入球，以1:0小勝般尼。

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