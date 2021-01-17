周一作客卡利亞里前，意甲一哥AC米蘭陣中兩名日前缺操的主力查漢奴古及迪奧靴南迪斯，證實是確診武漢肺炎，將無緣隨隊出征。

兩名球員在周六進行的檢測中呈陽性反應，球會在得知結果後已通知衞生當局。米蘭在周日公佈的聲明中，指兩人並無症狀，現已根據防疫規定在家中接受隔離，其他球員則沒有受到感染。

AC米蘭目前位居意甲榜首，查漢奴古與迪奧靴南迪斯均是隊內主力，前者雖然上陣17場聯賽僅入1球，但有6次助攻，而後者雖然司職左閘，卻已貢獻4入球及3助攻，當中在上月主場2:2逼和帕爾馬一仗，個人梅開二度，而及後在3:2險勝拉素一仗，又在補時階段轟入致勝球。

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