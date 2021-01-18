奧斯爾周日已經抵達土耳其，以完成轉會費倫巴治。據報道指，奧斯爾獲准就其自由身轉會費倫巴治而前赴土耳其，早前有消息稱，阿仙奴已經與奧斯爾達成終止剩餘半年合約的協議。

周日飛赴土耳其的奧斯爾，在Twitter上載了自己與妻子和女兒三人行的照片，又轉發了費倫巴治所發佈，表示球會正帶他來伊斯坦堡以繼續處理轉會事宜的推文。費倫巴治的帖文附有兩張奧斯爾登機前所拍照片，其中一張與妻女一同在飛機旁邊的合照。

其後，費倫巴治亦再上載奧斯爾抵埗後的照片，表示該德國球星已身在伊斯坦堡。

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