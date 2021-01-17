上周六英超只得車路士一隊Big 6登場，不過藍戰士仍未能表現出勁旅本色，最終只能靠美臣蒙特一箭定江山，小勝10人應戰的富咸，結束英超三場不勝走勢。其中德國射手迪姆華拿繼續啞火，完場前錯失單刀，聯賽入球荒增至10場。轉會費高達4,750萬鎊（逾5億港元）身價的他，信心漸失下隨時成藍戰士的新「廢托」。

文：尊嘉

車路士昔日雖曾擁有杜奧巴、蘇拿、哈索賓基等出色出鋒，但近年該隊卻成為了「前鋒墳墓」，特別自油王阿巴莫域治入主後，曾重金禮聘舒夫真高、基斯普、費蘭度托利斯等神鋒加盟，不料他們染藍後表現極速插水，當年費托對曼聯單刀後空門射失一幕，亦使這位西班牙射手成為日後藍軍前鋒水貨的代名詞。

聯賽連續10場食白果

事實上，去夏以4,750萬鎊轉會費加盟車路士的迪姆華拿，轉會費與當年5,000萬鎊的費托相差無幾，是藍軍史上第八貴收購。然而迪姆華拿自去年11月主場4:1擊敗包尾的錫菲聯入球後，已錄得連續10場聯賽入球荒，被寄予厚望的他英超入球數字只停留在四球，近期更漸失正選。

雖然早前英足盃對英乙隊摩甘比有「士哥」，不過上周六車路士作客富咸一戰，迪姆華拿與夏維斯兩名德國孖寶先列後備，由基斯甸普列錫及薛耶治支援基奧特攻堅，但車路士整體表現一般，上半場最具威脅是美臣蒙特攻門中楣。

垂頭喪氣獲林伯安慰

完半場前，富咸後衞安東尼羅賓遜在前場飛鏟艾斯派古達領紅牌，令富咸下半場要10人應戰，不過車路士多踢一人卻遲遲未能打破僵局，要換入譚美阿巴謙、赫臣奧杜爾及迪姆華拿加強攻力，終於78分鐘芝維爾左路傳中，富咸門將艾路拿拍出不遠，美臣蒙特第一時間射入網，助藍戰士領先1:0。

隨後富咸大軍壓上希望搶回一分，令車路士有反擊機會，惜迪姆華拿完場前的單刀竟然射斜，錯失機會後的華拿更露出垂頭喪氣的樣子，最終藍戰士只能小勝一球。

賽後領隊林柏特坦言球隊近況低迷，或因球員失去信心，但他相信華拿未來狀態將有改善：「一個月前我們飛得很高，但自此我們一直表現掙扎，也許信心影響他們的表現，在足球界很正常。我不知道華拿是否缺乏自信，他只是需要繼續努力，這是唯一的解決方法，所有射手都曾經歷過低潮，回到訓練場努力吧，不斷努力嘗試，華拿終會取得入球，因為他是高質素的球員，相信他會重拾射門鞋。」