7名德國單車隊Bora-Hansgrohe的車手，周日在意大利進行練習時被一架行駛過的私家車撞倒，包括去年在環意賽獲總季軍的荷蘭車手韋高卡達文（Wilco Kelderman）在內有3人都受傷送院。

Bora-Hansgrohe車隊分組進行練習賽，其中一組7人在常規練習後再額外加操半小時，怎知就遇上車禍，韋高卡達文與另兩名車手舒連格（Andreas Schillinger）及施歷格（Rudiger Selig）都要送院接受治療，當中卡達文不但出現腦震盪情況，椎骨也出現骨折，但沒有生命危險。

另一沒有參與加操的車手艾迪舒寧（Ide Schelling），就在隊友發生意外後於社交網絡匯報情況，但言語間似有不敬，表示自己有天使在肩上而逃過大難，引來抨擊後要刪帖。至於Bora-Hansgrohe車隊雖有發聲明證實車手受傷，但沒有列出車禍發生地點，只知他們今月在意大利加爾達湖附近舉行訓練營。

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