日本疫情依然嚴峻，再為已延期一年的東京奧運開幕添下陰霾。前國際奧委會（IOC）副主席暨高斯柏就認為，東奧已再不是體育界或是國家利益層面的問題，其命運應交由聯合國協助裁定。

東京奧運將於今夏7月23日開幕，至今僅餘下約半年時間，惟日本以至全球的疫情仍未受控，再引發外界討論東奧應否如期舉行。前IOC副主席暨現任榮譽會員高斯柏（Kevan Gosper）就建議，東奧是否舉行其實要交由聯合國來決定，他說：「如果你尋找第三方來做決定的話，一個承認奧運已超越體育或者國家利益問題的組織，那就應該找聯合國來決定，由他們來裁定東京奧運會不會照去。」

IOC及東京奧委會早前已經表明，東奧是沒可能再延期一次，若疫情下真的不允許奧運舉行的話，那麼他們只好取消。高斯柏續道：「我們過往在IOC已經做過，我們有請求過聯合國提供建議，因為我們在談及一件牽涉到205個國家代表的大事。」但高斯柏未有透露他有否接觸過聯合國，也未知道IOC會否真的這樣做。今夏的奧運將有約15,400位奧運及殘奧運動員前來日本參賽，還有數以千計的官員、裁判、VIP嘉賓、傳媒和直播商，目前未知道奧運是否容許海外觀眾入場，但日本當地市民就獲准可以進場觀賽。

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