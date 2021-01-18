隨着英超雙紅會和波收場，曼城周日於主場大炒水晶宮4:0後，在英超升上第二位，奪標賠率並繼續升溫至1.53倍。

雖然曼城以17戰得35分在聯賽榜排第二，仍然落後榜首的曼聯2分，但曼城有一場比賽在手，爭標依然佔有優勢，這支本身已是英超奪標熱門的球隊，最新的足智彩英超奪標賠率亦再升溫，由之前的1.65倍降為1.53倍，至於同日和波的利物浦和曼聯則分別稍為降溫，聯賽榜排第四的紅軍奪標賠率由3.35倍變成4倍，紅魔則由4.75倍變為5倍。

另外，熱刺、李斯特城和車路士最新奪標賠率都升溫，其中，熱刺由20倍變18倍、李城27倍變23位、車仔則由35倍變30倍。

足智彩最新的英超奪標賠率前六位︰

曼城 1.53倍

利物浦 4倍

曼聯 5倍

熱刺 18倍

李斯特城 23倍

車路士 30倍

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