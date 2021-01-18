周日英超雙紅會利物浦最後僅在主場0:0賽和曼聯，兩位領隊賽後均不滿意今次賽果，雖然紅魔今仗後仍在聯賽榜位居榜首，拋離紅軍3分，但領隊蘇斯克查大感失望，認為球隊能夠做到更好。至於連續第三仗未有入球的紅軍，領隊高普提醒球員他們正處於艱難的情況，紅軍現時要爭取的已不是聯賽錦標，而是歐聯資格。

曼聯今仗雖然成功守和利物浦，但蘇B認為紅魔的表現不值得在晏菲路拿到勝利，包括兩位中場般奴費南迪斯和保羅普巴下半場兩度錯失黃金機會，蘇B說：「我們不值得拿走3分，因為我們的表現還不夠好，我們在比賽中仍未把自己推到最盡，尤其上半場；但我們汲取經驗，下半場製造出兩大機會，以為可取得勝利。我們今場可踢得更好，更加鎮定，控球可控多一點，我們經常都在防守，太容易就把球送給對手，還有些事要改進。我必須坦承，我此刻是感到失望的，隨着他們（紅軍）有傷患，你來到這裏希望帶着成績走，但我們沒有。」

至於已連續四場不勝的紅軍，亦已是連續第三場聯賽未有入球，距離球隊上一個英超入球已相隔了348分鐘。紅軍現以34分排聯賽榜第4位，高普賽後就提醒球員要先放下爭取衞冕的事，因球隊現時有機會連歐聯資格也取不到，熱刺、愛華頓、車路士和修咸頓今季表現也很好，紅軍要爭前四變得更困難，但他堅信球隊今仗後將重新取得入球：「那季我們拿97分仍屈居第二，我只會在形勢很明顯時，才會開始想着爭冠的事，那時我們已取得歐聯資格，我知道要做甚麼的工作。要拿到歐聯資格，我知道很困難，今季要進駐前四也是很困難，那是肯定的。球迷都想我們贏出每場比賽，但我知道是會有很多艱難的時刻，這不是我經歷過最困難的階段，尚未到達，我們要耐心等候。今場表現是好的，但要贏比賽你必須要入球，但我們沒有做到。」

高普續道：「我們不需太擔心，要期望好的事情會再次來臨，我看見我的球隊今晚踢出好表現，只是沒有入球，我們會製造更多機會和入球，但這並不是現在想做到，就馬上能入球，我會盡力改善情況。」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！