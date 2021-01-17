周一英超上演獨腳戲，阿仙奴主場迎戰紐卡素。阿仙奴近期狀態回升，近五戰保持不敗，而且防守有改善。紐卡素則近況較差，上周中對包尾大幡錫菲聯都落敗，領隊布魯士帥位不穩，今仗不容有失，作客必定以守為先，捧「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：王杰

上周中阿仙奴主場面對另一支中游球隊水晶宮，球隊再次暴露出攻力不足問題，全場錄得11次射門但仍然無法打破僵局。今季阿仙奴的進攻疲弱，去季首席射手奧巴美揚自從續約後，今季16場聯賽僅得3個入球，而且最近三場面對實力不強的對手亦無進賬，狀態低迷。由於奧巴美揚的狀態不佳，鋒將加比爾馬天尼利又要養傷，加上中場伊美路維及布卡約沙卡並非射手，導致入球重任落在拿卡錫迪身上，因此只要這位法國前鋒被嚴密看管的話，兵工廠就沒有太多辦法攻破對手大門。

基蘭泰亞尼重回正選

月初面對西布朗射入一記精采入球的後衞基蘭泰亞尼，今季於兵工廠的表現相當亮眼，不過上仗因為小腿受傷關係缺陣，幸好這名左閘球員傷勢不算嚴重，因此今迎紐卡素有望重回正選陣容。另一後防主力加比爾馬加希斯以及中場湯馬士柏迪已經復出，兵工廠已經連續四場零封對手，相信球隊防守仍然穩固。

英足盃交手0:0有辦睇

另邊廂紐卡素已經八場不勝，布魯士的執教成績已經令球迷相當不滿，假如再有閃失的話，恐怕於今個月就會被解僱，因此球隊上下急需重回勝軌。雙方此前於英足盃的賽事交手，當時排出五後衞的紐卡素令兵工廠進攻遇上不少麻煩，法定時間內打成平手，最終坐鎮主場的兵工廠要鬥到加時才連入兩球淘汰對手。雖然紐卡素續缺確診武漢肺炎的兩大主將辛特麥斯明及拿修斯，但球隊最近有後衞耶迪連復出，中場舒維爾以及左閘查馬李維士亦有望趕及披甲。

翻查兩隊交手紀錄，雖然阿仙奴近六次於主場面對紐卡素，共取得5勝1和的成績，不過其中三場勝仗只是小勝對手。考慮到兵工廠已經多場未有失球，上次交鋒時紐卡素的防守又做得相當好，因此預計今仗又會上演一場攻防戰，因此入球「細」值敲。