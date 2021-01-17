周日雙紅會緊湊而不刺激，不刺激的原因是雙方埋門質素都處於水準之下，彷彿讓雙方球迷看了有種就快入的感覺，最後卻憤怒地想砸爛面前的電視機。筆者就特意拿雙方的「9號仔」來分析一下，而他倆的表現，也概括了這場比賽最終0:0的一個縮影。

利物浦全場佔據主導，上半場慢慢入局後，幾乎已掌控了局勢，不斷向曼聯後半場施壓，令對手近乎有好一段時間無法將皮球運上前場。不過，紅軍好幾次的進攻，最後一腳都栽在「9號仔」法明奴腳下。根據whoscored的統計，他全場有5次起腳，但得1次中框，而筆者很記得那腳是35分鐘的一次反擊機會，難得密集的紅魔後防因B費射完那腳柱邊出界的罰球，回防不及，利物浦利用空間進行反擊，但法明奴因射門軟弱無力，被迪基亞輕鬆沒收。

法明奴今季持續低迷，球迷也一早知道，要踢到第6輪比賽才有1球斬獲，而當迪亞高祖達未受傷前，他的正選位置一度不保。雖然他過往在「埃及文明」中，也是入球率最低一個，但以往經常在大戰中「交貨」，而且會有助攻，但今季他在英超的直接助攻也只得3球，顯然不合格。他今場與沙迪奧文尼都受制於紅魔嚴密的防守，走來走去都有敵衞看守，而且他也多次交失皮球或無法控定傳球等，這都反映高普要好好在這個位置上，找到一個解決方法，或者嘗試將法明奴移左移右，又可否激活這位愛將呢？

至於曼聯的「9號仔」安東尼馬迪爾，表現比起法明奴更不濟。雖說曼聯上半場一直受壓，使他左路很難得到供應去爆發，但他全場比賽確實是未入局，和今季不少場比賽一樣，表現都是相對懶散，連隊友都不太想傳球給他。此外，既然無法得到太多機會參與進攻，就多點回來防守，但馬迪爾在這方面的意識一樣很薄弱。若說曼聯今場求仁得仁，先求穩守再尋求反擊，不少球員的表現都算稱職，就連經常被罵的保羅普巴，也很積極地助攻助守，甚至不斷提場，但馬迪爾就是一種「I don’t care」的態度，被蘇斯克查率先換下，也是正路的決定。

基本上，這場比賽就如賽前預計一樣，利物浦主攻曼聯主守，當紅軍體能用得七七八八，就輪到曼聯打反擊的時候，所以尾段似會入球的反而是紅魔。不過，雙方較低質的射門，兩隊加起來只得8次中目標，最終只能0:0收場。不過，開心的應是曼聯，作客來到晏菲路前兩季都落敗，今戰就搶得1分，重要是今輪過後，繼續壓倒其他群雄高踞榜首。

文：盧卡東尼

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