利物浦周日對曼聯，是高普領紅軍出戰的第200場英超，結果兩隊互交白卷以0:0賽和。雖然利物浦在聯賽主場不敗紀錄改寫至68場，但今次是該隊在高普麾下自2017年初以來第一次在英超四場不勝，而球隊在聯賽主場連續42場有入球的走勢亦告一段落。

今仗是高普執教利物浦的第200場英超，在晏菲路是第100場，結果這場英超雙紅會以0:0和局終場，高普執教紅軍的英超主場戰績改寫為72勝24和4負，在全部200場聯賽中是第48場賽和的比賽，而自前曼聯領隊費格遜於2013年退休，今次是在8場在晏菲路上演的英超雙紅會第3次賽和。

另外，曼聯成為了自2018年10月的曼城以來，第一支在英超阻止利物浦在晏菲路入球的球隊，令紅軍未能將這項走勢延續至43場。而根據Opta的統計，紅軍在英超連續三場未能取得入球，是2015年3月以來第一次。

利物浦近四場聯賽戰績

主 和 曼聯 0:0(0:0)

客 負 修咸頓 0:1(0:1)

客 和 紐卡素 0:0(0:0)

主 和 西布朗 1:1(1:0)

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