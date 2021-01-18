巴塞隆拿周日在西班牙超級盃決賽雖然有基沙文起孖而兩度領先，但加時後最終2:3不敵畢爾包而無緣捧盃，美斯更在加時的補時1分鐘領到球會生涯首面紅牌而被逐離場。

比賽到120分鐘，第753場代表巴塞上陣的美斯在進攻中傳球後，揮動右手打向維拿利巴頭部，球證翻看VAR後向美斯直接紅牌將其驅逐。今次是現年33歲的美斯在巴塞首次領紅，之前他曾兩度在為阿根廷國家隊效力時被逐，分別是2005年國際賽「地標戰」對匈牙利，以及2019年對智利的美洲盃季軍戰。

周日的西超盃決賽在西維爾中立場舉行，爭取第14次捧盃的巴塞於40分鐘由基沙文在禁區內破網而領先1:0。不過，4強淘汰皇家馬德里的畢爾包2分鐘後便由迪馬高斯近射得手而扳平。

巴塞在換邊後，有魯爾加西亞於57分鐘頭槌破網，但球證翻看VAR後判定越位在先，入球無效。77分鐘，基沙文接應佐迪艾巴傳送近門射入，巴塞領前2:1。到法定時間臨完場，畢爾包在罰球攻勢中由維拿利巴近射手得手而追成2:2平手，需要加時再賽。

畢爾包於加時上半場3分鐘，由伊拿基威廉斯接應蒙尼恩傳送後，於禁區內妙射破網，今仗首度領先並為球隊奠定勝局，奪得自2015年在同一個賽事、同樣是戰勝巴塞捧盃以來的首個冠軍，第三次高舉西超盃。

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