上季被車路士放棄的20歲年青右閘蘭普堤，過檔白禮頓後演出優異，周日獲球會開出一份新合約，續長約至2025年。

蘭普堤去年1月由車路士來投，各項賽事上陣19場比賽，今季則在英超出賽11場，已成白禮頓3-4-3陣式下的右翼衞必然正選，可惜最近受傷，已缺席了球隊對上7場比賽。傳聞蘭普堤的表現也得到拜仁慕尼黑、阿仙奴及馬德里體育會的關注，為免被豪門挖走，白禮頓再與他續約4年。

白禮頓領隊格拉咸樸達，透過官網分享蘭普堤續約的喜悅：「我們很滿意蘭普堤決定將他的未來定在這裏，在1年前簽下他時，大家都已知道他的潛力，期望他可以在球會帶來正面的影響力，這在對上1年已經證明了這一點。」

數據上，蘭普堤也非常出色，場均達3.75次的盤扭及1.9次的截球，這兩項數據都是白禮頓今季所有出場至少10仗的球員中最多一人。另外，他也在去年11月不敵熱刺1:2的比賽中，射入他加盟新東家的首球。

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