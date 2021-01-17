史東斯周日首度在英超為曼城入波兼梅開二度，協助球隊於主場以4:0大勝水晶宮，英超五連勝後升上聯賽榜第二位。

曼城今戰在根度簡及奇雲迪布尼先後射門被擋後，26分鐘由史東斯接應迪布尼妙傳頂入而先拔頭籌。這是迪布尼自2015年加盟曼城後，各項賽事交出的第100個助攻，史東斯則是在第171場英超所入的僅第二球以及是加盟曼城以來的第一個聯賽入球，而其首個英超入球是2015年4月為愛華頓在對曼聯之役射入。其後，曼城有根度簡主射罰球高出及加比爾捷西斯頭槌攻門被古亞達沒收，完半場曼城領先水晶宮1:0。

換邊後，控球率佔盡優勢的曼城由根度簡於56分鐘造射破網而領前2:0。68分鐘，迪布尼開出右路角球，魯賓戴亞斯頭球攻門被撲出，史東斯補射得手，曼城領先至3:0。

戰至88分鐘，曼城獲得罰球，史達寧主射入網埋齋，生涯首次直接主射罰球破網，助曼城大勝水晶宮4:0，聯賽九輪不敗，各項賽事不敗走勢更改寫至15場。

全取3分的曼城以17戰得35分升上聯賽榜第二位，少賽一場下僅較同日較早時候與利物浦賽和0:0的榜首隊曼聯2分，與多賽一場排第三的李斯特城同分，34分的紅軍排第四，至於水晶宮則以19戰得23分繼續排第13。

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