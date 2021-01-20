英國傳媒報道，曼城可以在今年6月5日前啟動回購條款，向阿士東維拉以2,750萬鎊回購巴西中場杜格拉斯雷斯。

杜格拉斯雷斯19年以1,500萬鎊轉投阿士東維拉，但曼城在交易中加設了為期2年的回購條款，他們只需要向維拉支付2,750萬鎊就能回購這位22歲的巴西中場。杜格拉斯雷斯近兩年亦是維拉的中場主力，他目前為維拉上陣57場，攻入3球和4次助攻，上季助球隊護級成功外，他亦被巴西國家隊徵召。

其實杜格拉斯雷斯18歲仍在巴甲時就被曼城和哥迪奧拿相中，並把他買下，可是其後因為工作證問題未能為曼城上陣，結果要外借到西甲基羅納。如今這位巴西中場已經在維拉證明他能在英超站穩陣腳，加上哥迪奧拿曾視他為球會未來中場的希望，曼城絕對有機會回購22歲的雷斯，加上陣中老將費蘭甸奴今季很大機會離隊，以2,750萬鎊買一名英超中場，以目前轉會市場而言亦相對較便宜。

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