周一NBA常規賽湖人主場迎戰勇士，紫金兵團兩大球星勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）今仗表現未算突出，兩人得分同不超過20分，湖人仍憑一眾綠葉球員發揮，全場領先勇士最多19分。可是湖人第四節被勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）領軍反擊，最終僅敗113:115，五連勝走勢遭勇士中止。

開季狀態大勇的湖人賽前14戰豪取11勝，今仗面對西岸排名第8的勇士，本能夠輕鬆勝出。湖人開賽後一如其他球隊的戰術，重點包夾「咖喱仔」史堤芬居里，令後者今場的22次投籃僅入8球，包括三分球12投得3中。勇士火力最猛的神槍手遭到夾擊，即使占士和AD上半場分別只得10分和8分，湖人仍靠舒路達（Dennis Schroder）和夏利爾（Montrezl Harrell）的輸出，首三節取得領先優勢，最多曾領先勇士19分。

惟形勢在第四節扭轉，湖人把進攻機會都交到占士和古斯馬（Kyle Kuzma）手上，惟二人出手投籃未能命中外，更頻錄得失誤和犯規，被咖喱仔領軍打出15:2的攻勢，加上今場獲23分的小將奧比（Kelly Oubre Jr.）和祖蒙特格連（Draymond Green）的入球，湖人整晚首次被反超，落後108:110。湖人及後雖有AD入樽搶回氣勢，但咖喱仔於最後1分07秒再射入三分，基本上已奠定勝局。再博到兩罰全中的占士，在僅餘0.5秒投最後一擊，惟未能命中。湖人第四節的比分為21:34，成今場比賽分野，也令湖人六連勝無法到手。

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