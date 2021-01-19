美斯日前在西班牙超級盃負畢爾包之戰，在加時階段出拳襲擊對手，被球證出示紅牌驅逐離場，事件繼續發酵，有西班牙傳媒就指，這位33歲阿根廷球王有機會被罰停賽12場。另外，馬體會右閘捷比亞被罰停賽10周的上訴，正式被國際足協（FIFA）駁回，意味着他將會缺席未來9場比賽。

《馬卡報》指，西班牙足總本周將會就對球證的報告開會商議，一旦裁定美斯惡意侵犯對手，最高可以對他判以12場停賽處分。不過亦有當地傳媒報道指，美斯只會被罰停賽兩場。

另一方面，FIFA正式駁回馬體會就着右閘捷比亞，被英格蘭足總判罰全球停賽10周的上訴。案情指，捷比亞在19年7月由熱刺轉投馬體會時，事先向他人透露其轉會交易的內幕消息，令對方得以透過體育博彩得益。雖然這位30歲球星否認全部7項控罪，並重申自己沒有直接下注，或透過他人下注而獲得金錢上的利益，但英足總經聆訊後裁定當中4項指控成立，他要由12月23日起在所有賽事停賽10周。FIFA月初接到馬體會的上訴申請後，一度暫時撤銷捷比亞的停賽令，但隨着最新判決出爐，他將會一直停賽至下月28日。按照賽情，捷比亞將會錯過接下來9場賽事，包括馬體會在2月23日對車路士的歐聯16強首回合賽事。不過，馬體會仍可就判決上訴至國際體育仲裁法庭（CAS）。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！