西班牙傳媒報道，奧地利中堅阿拉巴將於今季結束後，離開效力了13年的拜仁慕尼黑，並以自由身加盟西甲勁旅皇家馬德里。

《馬卡報》指，現年28歲的阿拉巴已同意跟皇馬簽約四年，年薪將高達1,100萬歐元（約1.03億港元）。據了解，阿拉巴早前已拒絕了拜仁開出的超過20萬歐元周薪的續約條件，決心在今夏離隊。消息傳出後，馬上就有消息指利物浦、車路士、曼城及巴黎聖日耳門均希望得到這位可勝任中堅、左閘或防守中場的全能守將，不過他最終決定加盟由施丹執教的皇馬。

阿拉巴曾協助拜仁贏得九屆德甲冠軍，消息指隨着他決定加盟皇馬，至今仍未跟銀河艦隊達成續約協議的中堅沙治奧拉莫斯，將大有機會於今夏約滿後離隊。

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