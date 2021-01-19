NBA常規賽周一迎來重頭戰，網隊主場迎戰上季常規賽一哥公鹿，新兵夏登（James Harden）和杜蘭特（Kevin Durant、KD）一對前「雷霆雙子」繼續合拍，兩位得分王共轟入64分。第四節末段網隊仍落後1分時，便靠KD射入關鍵三分球，助網隊以125:123險勝公鹿。至於「三巨頭」另一員K艾榮（Kyrie Irving）今仗繼續缺陣，據報他近日為遭警跪頸致死的美國黑人男子弗洛伊德的家庭，買下一所房子。

夏登上周透過火箭的四方交易來到網隊，與KD及艾榮組成三巨頭，他上場地標戰就交出32分大三元表現。可是三巨頭遲遲未齊人，網隊賽前表示艾榮仍因防疫規定無法出戰，已是他自月初至今連續第七場缺陣。同樣擁有三巨頭「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、賀里迪（Jrue Holiday）和米度頓（Khris Middleton）的公鹿，可算是網隊於東岸最具威脅的對手，今仗有機會是季後賽的潛在戲碼。雙方今場戰情緊湊，網隊憑夏登和KD兩位超級巨星已有甚猛的火力，上半場領先公鹿57:56。下半場網隊更一度拉開11分差距，但今場拿下34分12籃板和7助攻的公鹿球星字母哥，和賀里迪聯手迅速追近比分，進入第四節前把比分收窄至89:94。

網隊在第四節開初被公鹿反超，此節拿下13分的夏登與KD聯手，努力和字母哥抗衡，雙方不斷互換領先優勢。打至最後36.8秒時，夏登三分球射失後搶回進攻籃板，交予三分線的KD出手，結果皮球正中籃框，網隊再反超125:123。餘下約30秒左右，公鹿有兩次反超機會，惟米度頓兩次出手投三分不中，網隊最終險勝。夏登今仗再有34分12助攻和6籃板，成為聯盟首位加盟新球會後首兩場賽事都拿下30分+10助攻+的球員。KD今場亦拿下30分9籃板和6助攻。

據報艾榮已恢復到球場訓練，有望在下仗鬥騎士回歸，三巨頭相信很快能合體。前NBA球星史堤芬積遜（Stephen Jackson）就透露，艾榮在離隊期間忙着和社會政治有關的事宜，他近日才為遭白人警察跪頸致死的黑人男子弗洛依德的家庭送上一棟房子，他說：「艾榮為弗洛伊德的家人買了一棟房子，他的太太和孩子收到很多的愛，不單止是來自我們，還有很多人支持他們，歌手Lil Wayne的經理人也為他們買了一輛平治，Barbra Streisand就送了些迪士尼股票給他們。」

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