港隊羽毛球女將葉姵延（黑妹）早前於社交網站上載與女伴的合照，慶祝拍拖七個月紀念日，公開同志身份，她日前再次發文，表示過往「把性取向收到好埋好埋」，但近日她不同害怕，決定勇敢面對，她感激身邊人的支持，並祝福同志朋友能找到真愛，幸福快樂。

33歲的葉姵延過往時常於IG上載與女友人遊玩的合照，不過她從未披露雙方關係，上周她於IG貼出兩人於餐廳慶祝的照片，並寫上「話甘（咁）快就7個月，雖然疫情我地（哋）只可以簡簡單單甘（咁）慶祝，但係希望呢份簡單可以帶比（畀）你無窮既（嘅）快樂。」

黑妹公開戀情獲多人留言鼓勵，她日前再次發帖，表示未有預計公開戀情後朋友間的熱烈反應，感謝各人支持，她透露過往從未承認同志身份，但近日發生太多事，啟發她「出櫃」勇敢面對，「甘（咁）多年黎（嚟）我都將自己既性取向收到好埋好埋，任何人我都無講過承認過，甚至唔小心傷害到過去既（嘅）伴侶，直到呢段日子發生左（咗）好多，而令到我唔再害怕、勇敢承認同面對所有，我相信好多人都可能經歷過或者經歷緊我經歷過既（嘅）種種，但係我想同大家講，如果你選擇左（咗）呢條路，亦堅決要走呢條路，你就要令自己變得更好更強。」她指自己一直不變，「黑妹依然係黑妹」，希望借此帖祝福每一位同志朋友找到真愛，幸福快樂。

葉姵延出道多年，她於06年多哈亞運摘女單銀牌一鳴驚人，此後她三度出次奧運，其中倫奧更躋身八強，11年其世界排名升上生涯最高的第八位，現時則排53。

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