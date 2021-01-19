熱火周一在占美畢拿（Jimmy Butler）與希路（Tyler Herro）等多名主將缺陣下，成功克服早段一度落後19分的劣勢，以113:107擊退作客的活塞，終止3連敗頹勢。

「今場勝仗並不漂亮，而且很醜陋，但我們很高興。」今仗有22分的老將積傑錫（Goran Dragic）說。

占美畢拿與A巴特利（Avery Bradley）今仗因為防疫規則未能上陣，希路與李安納特（Meyers Leonard）亦分別因傷倦勤，熱火在第一節曾落後13:32，可幸球員站穩陣腳後成功收復失地。艾迪巴約（Bam Adebayo）攻入28分及搶下11個籃板球，加上鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）與紐寧（Kendrick Nunn）各得18分，熱火最終以6分之差擊敗對手。

活塞前鋒J格蘭（Jerami Grant）今仗有27分，艾寧頓（Wayne Ellington）有24分，後備上陣的戴歷路斯亦有21分及4次助攻，但仍無濟於事。

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