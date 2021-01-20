車路士周二作客以0:2受挫李斯特城，是近八場英超比賽第五度輸波，領隊林柏特賽後坦言對球隊近況感憂慮，又承認是輸給了表現更好的球隊，他同時質疑車仔球員的態度，直言︰「我們有些時刻是睡着了。」

李斯特城是憑尼迪迪及占士麥迪臣在上半場先後建功而以2:0輕取車路士而暫時升上榜首，相反，曾於12月開始時居於聯賽榜首的車仔，近八戰第五次落敗後現時則排第八。林柏特不諱言這不是他們所想要的︰「我感到擔心，由我們曾經的狀態迅速去到我們現時的狀態，即使上周六贏了富咸以及有其他的一些勝利，我們應該要比在八場比賽中輸了五場要好。」

車路士以巨額簽入的球星今場表現未能令人留下深刻印象，反之李城充滿信心，如球員能更把握得更好，有機會以更大比賽戰勝車仔。林伯表示︰「我們被一支更出色的隊伍打敗，他們的狀態優於我們，他們跑動比我們多，他們看起來是一支狀態很好的球隊，而我們看起來是不在狀態的球隊。」

林伯又謂︰「我們有些時刻睡着了。我覺得上半場有好些時候我們都不在狀態。基本的、最低限度是跑動、衝刺和球場補位，我們有太多球員沒有那樣做。」

車路士近八場英超戰果

1月19日 客 負 李斯特城 0:2

1月16日 客 勝 富咸 1:0

1月3日 主 負 曼城 1:3

12月28日 主 和 阿士東維拉 1:1

12月26日 客 負 阿仙奴 1:3

12月21日 主 勝 韋斯咸 3:0

12月15日 客 負 狼隊 1:2

12月12日 客 負 愛華頓 0:1

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