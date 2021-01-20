網隊明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）自本月初起一直離隊缺陣，外界不知他因何事突然告假，不過據報艾榮周二已經歸隊，並首次向外界道歉，稱自己「需要停一停」，因他近來身旁發生了不少事。預期艾榮可於下仗網隊作客騎士復出，三巨頭有望正式合體。

艾榮自本月5日為網隊上陣鬥爵士後，就再無在NBA出場，他至今已連續缺陣七場賽事，其中五場以私人理由告假，其餘兩場因檢疫程序。網隊教練尼殊（Steve Nash）起初也無法聯絡到他，也沒透露其缺陣細節。早前有片段流傳，艾榮和家人不戴口罩違規開大型生日派對；他又被拍到在球隊開賽前，於線上出席政治會議。半個月後，艾榮周二終於回歸球隊，他向記者說：「我回來了，我很高興回來了，我們會繼續向前看，讓我如過往般，用行動和比賽來證明自己，我之前只是需要停一停。」他亦跟對他失望的球迷道歉：「我一直承諾要為布魯克林帶來點特別的事，不單是總冠軍，也是團結、平等，比起比賽更有意義的事。」

這位前騎士冠軍控衞續指，近來發生了很多跟家人和自己私人有關的事需要處理，因此想離開一陣子。早前傳出艾榮是因政治因素不想打球，事關他鬥完爵士翌日，美國就發生總統特朗普支持者突闖白官被轟斃的事，艾榮稱要把現時的政治和社會情況，跟在NBA打球分開，但他亦說「要無視世界發生的事很難」，希望每天帶來一點改變，而自己對籃球的承諾亦仍然存在。艾榮周二已跟隨球隊操練，尼殊稱他「期望」艾榮能在周三作客鬥騎士中上陣，有望跟夏登（James Harden）和杜蘭特（Kevin Durant）三巨頭合體。

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