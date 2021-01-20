西維爾周二在西甲作客艾拉維斯，憑門將耶辛尼保奴在補時勇救12碼而力保2:1的勝果，重回勝軌並升上聯賽榜第二位。

西維爾今戰早早便領先。開賽僅2分51秒，捷西斯拿華斯右路傳中，艾拉維斯後防未能解圍，安尼斯利近門射入，成為了自2013年10月對華拉度列一役的卡路士巴卡開賽1分17秒便士哥以來，西維爾在西甲的最快入球。主隊雖於12分鐘由艾加文迪斯頭槌破網扳平，但西維爾於30分鐘由蘇索射入世界波，完半場領先艾拉維斯2:1。

戰至83分鐘，艾拉維斯的施莫拿華路在西維爾的角球攻勢中擺烏龍，但球證翻看VAR後確認安尼斯利手球在先，西維爾未能將比數拉開。88分鐘，西維爾後衞祖利斯古迪禁區內犯手球，艾拉維斯獲12碼，惟祖斯盧辛馬田操刀被成功捉路的耶辛尼保奴撲到並將皮球沒收，西維爾力保2:1的結果。西維爾現時以18戰得33分升上聯賽榜第四位，艾拉維斯19戰得18分排第17，僅領先少賽兩場排第18的艾爾切1分。

同日上演的另外兩場西甲聯賽，華拉度列在落後0:2之下以2:2逼和到訪的艾爾切，利雲特作客亦以2:2賽和卡迪斯。

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