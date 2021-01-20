韋斯咸周二以2:1擊敗西布朗，在英超兩連勝及各項賽事四連勝後升上聯賽榜第七位，有機會爭奪歐洲賽事參賽席位。

韋斯咸是於上半場補時由查洛保雲接應華迪美高法爾傳送後以胸口撞入而領先。不過，西布朗在換邊後6分鐘由馬圖斯佩雷拉於遠射得手，經VAR確認入球有效而扳成1:1平手。66分鐘，米查利安東尼奧接應耶莫蘭高頭槌二傳後成功破網，助「槌仔」以2:1戰勝西布朗。

「槌仔」領隊莫耶斯賽後表示球隊是有所成長，他說︰「我很喜歡發夢，但我們非常謙諀而且我們了解韋斯咸。我們不會過早為事情大聲叫喊，因為歷史已經展示我們並非總是支持它，而我希望成為支持它的人。我們要一步一步取得進展和得分，希望能在頂端競爭，要做到我們便必須持績取勝。」

目前，韋斯咸19戰得32分，是隊史在英超半程的最高積分，球隊各項賽事已連續六場不敗，是自1958年以來首次在新一年開始取得各項賽事四連勝。19戰得11分的西布朗繼續排在聯賽榜尾二位置，與少賽兩場排第17的般尼有5 分距離。

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