修咸頓周二在英格蘭足總盃第3圈以2:0淘汰英甲的梳士貝利，周六將與衞冕的阿仙奴在第4圈對壘。

這場賽事原定於1月9日進行，但因梳士貝利陣中爆發武漢肺炎疫情而被推遲，該英格蘭第三級別球隊領隊更因確診武肺要入院，未能親自督師。至於主場出擊的修咸頓在控球方面佔盡優勢，開賽16分鐘並由為球隊「地標」的尼隆杜奴率先射成1:0。戰至89分鐘，禾特普斯主射罰球破網，今場派出了多名年輕球員的「聖人」終以2:0戰勝自12月29日以來首度出賽的梳士貝利，晉身英足盃第4圈。

修咸頓領隊哈辛赫圖賽後表示對年輕球員的表現感到滿意，他稱︰「你在更衣室可以見到他們有點緊張。他們必須勇敢，他們知道他們要做甚麼，而這對他們是來說是很好的第一場比賽。」哈辛赫圖表示︰「我們嘗試在下半場更早的時候入第二球。射入三或四球並不重要，重要的是晉身下一圈。」

哈辛赫圖說︰「對阿仙奴會較為艱難，對我們來說，這是晉身下一圈的機會。」

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