效力過利物浦同車路士嘅西班牙靚仔前鋒費蘭度托利斯，前年宣佈掛靴之後，回歸球壇從事教練團隊嘅工作，今個月初就正式被任命做馬德里體育會B隊嘅主教練。但原來費托教波之餘，仲密密咁去gym房操肌，最近佢幫東南亞線上娛樂賭博網站AW8做代言大使，拍咗條宣傳短片，唔少球迷就好驚喜費托大隻咗咁多！

前年夏天喺日職鳥棲砂岩結束球員生涯嘅費托，上年七月攞到西班牙足協嘅職業教練執照，幫手教馬德會B隊，今個月就正式做埋球隊主教練。咪以為費托做教練就偷懶，點知佢掛咗靴18個月，仲大隻過之前！費托球員生涯出名係有速度有技術嘅射手，但身型唔算係大隻，近排佢幫AW8拍廣告出咗新相同新片，就見到費托上身肌肉非常澎湃，片頭嘅佢仲係西裝骨骨，一換番件Polo恤就幾乎撐爆件衫。

唔少球迷眼前一亮，好驚喜咁問費托：「係咪要去WWE玩摔交呀」、「費托幾時變到咁大隻㗎」、「你件衫就快唔啱着喇」、「費蘭度托利斯定變形俠醫？」仲有人留言，話費托𠵱家係前曼聯名宿尼曼查維迪嘅噩夢。呢兩位宿敵當年喺雙紅會鬥過你死我活，08/09球季利物浦非常接近英超冠軍嘅一季，紅軍季尾作客奧脫福雖然先失守，但之後連入4粒，以4:1經典反勝。當中費托就把握尼曼查維迪嘅失誤，從後偷波之後單刀建功，慶祝嗰陣仲向奧脫福看台舉高五隻手指，係雙紅會好經典嘅一幕。

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