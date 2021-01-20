富咸今季從巴黎聖日耳門（PSG）借入法國門將艾路拿，雖然27歲的他把關技術有目共睹，更是目前英超20隊中撲救次數排第5多的門將，但可惜球隊後防整體表現太差，令他今季只有三場能保持清白之身。

艾路拿今季初戰英超表現不俗，接連面對倫敦兩支勁旅熱刺及車路士都作出精采撲救。事實上，16場聯賽全部正選的他，場均撲救高達四次，今季的總撲救次數亦高達64次，是目前英超撲救第五多的門將，令富咸今季聯賽只失掉25球，為三支「升班馬」中最少的一隊。不過，由於球隊整體後防表現欠佳，至今只有三場保持不失，令門前的艾路拿亦獨力難支，繼續處於降班區。

事實上，艾路拿近年的發展也不太順利，上季由PSG借往皇家馬德里，可惜只能做二號門將，在西甲只有四次正選上陣。今季回到PSG又未能搶奪基羅拿華斯的正選位置，結果再被外借到富咸。有傳今次的借用合約中，富咸季尾可以以2,500萬鎊 （2.5億港元）買斷這位27歲法國門將，且看周三一戰惡鬥曼聯，艾路拿能否高飛低撲爭取表現。

文：港生

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！