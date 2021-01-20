穆沙戴亞比周二射入一球及於比賽尾段交出助攻，協助主場的利華古遜以2:1擊敗多蒙特，結束四輪不勝後升上德甲聯賽榜第二位。

利華古遜和多蒙特賽前同得29分，分別位列聯賽榜第三及第四位。今場比賽，多蒙特形勢稍為佔優，但先開紀錄的是利華古遜，由穆沙戴亞比接應里安拜尼助攻射成1:0。戴亞比之後亦有多次具威脅的攻勢，但未能增添入球，完半場利華古遜仍以1:0領先。

換邊後，多蒙特由祖利安白蘭特在67分鐘遠射破網，追成1:1平手。然而，利華古遜今場23次射門13次中龍、遠勝13次射門僅3次中目標的多蒙特，最後並於80分鐘由17歲中場科利安華迪斯接應戴亞比傳送後射入奠勝入球，助利華古遜贏2:1，近五場聯賽首度報捷。

全取3分的利華古遜目前17戰得32分，與少賽一場的RB萊比錫同分，但憑較佳得失球力壓萊比錫而升上聯賽榜第二位，17戰得29分的多蒙特繼續排第四。16戰得36分在榜首領先的拜仁慕尼黑，周三將作客奧格斯堡，萊比錫同日則會於主迎戰柏林聯。

周二德甲戰果

慕遜加柏 1:0 雲達不來梅

利華古遜 2:1 多蒙特

哈化柏林 0:3 賀芬咸

緬恩斯 0:2 禾夫斯堡

註︰前者主場

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