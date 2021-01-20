朗尼周二帶領打比郡於主場爆冷以1:0小勝般尼茅夫，取得坐正領隊之位的首場勝利，打比郡贏波後亦超越了同日被史篤城逼和的洛達咸，脫離降區。

前曼聯及英格蘭前鋒朗尼，由暫代領隊坐正任打比郡領隊並宣佈掛靴後的首場比賽，於主場以0:1不敵洛達咸，但第二場比賽終取得勝利，憑基斯甸比歷在32分鐘的角球攻勢中一箭定江山，結束聯賽兩連敗。

朗尼賽後表示︰「這是一場精采的勝利。我覺得今晚對球員們是一場壓力很大的比賽，球會所有人最近幾星期都很艱難。我希望有回應，我要求球員們今晚作出回應，而那是是他們所給我的。」

朗尼指︰「那態度、那渴望，是我們每場比賽、每一星期所需要的。如果我們做到，我們是一支很難被擊敗的隊伍，否則你可以見到像上周六所發生的（不敵洛達咸）。如果我們堅持比賽計劃和努力，我們有機會與聯賽中任何球隊抗衡。」

打比郡目前以24戰得22分升上第21位，脫離降班區，領先同日被史篤城以3:3逼和的洛達咸2分，但後者少賽兩場。屈福特同日憑迪尼在上半場射入12碼，以1:0擊敗到訪的班士利，24戰得43分升上聯賽榜第三位，落後第二位的史雲斯3分。

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