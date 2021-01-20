科特迪瓦翼鋒迪亞路查奧爾今個月初正式由意甲球隊阿特蘭大加盟曼聯，將會披起19號球衣為紅魔比賽。不過這位18歲小將的曼聯球衣背面，會印上自己的名字阿麥（Amad），而非姓氏查奧爾，原來背後跟意大利的兒童人口販賣的故事有關。

本月初以3,700萬鎊（約3.9億港元）轉會費加盟曼聯的迪亞路，全名是Amad Diallo Traore，但他在阿特蘭大時，球衣背面印著名字阿麥（Amad），而非在護照上的姓氏查奧爾，據報這位科特迪瓦翼鋒原來已棄用這個姓氏。六年多前，迪亞路跟現時效力意甲薩斯索羅的哥哥夏麥（Hamed），隨父親Hamed Mamadou Traore及母親Marina Edwige Carine Teher由科特迪瓦申請家庭簽証來到意大利。但據《太陽報》指，帕爾馬的檢察機關稱兩位家長都不是迪亞路兄弟的親生父母，有傳他和哥哥甚至不是親兄弟。那時有不少成年人都被指控，涉嫌非法帶走科特迪瓦一些兒童來到意大利，目的就是為申請家庭簽証，或有其他不法企圖。

足球經理人Giovanni Damiano Drago去年夏天就曾跟意大利警方表示，有未成年的球員持虛假簽証非法抵達意大利，迪亞路和兄長也有被當地警方問話，但就沒被落案調查，而且二人事發時未滿18歲，不能對他們提出起訴。不過警方就有要求他們進行DNA測試，亦對其住所進行搜索，作為調查一部份。涉案的成年人若罪成，有機會被判入獄三年。

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