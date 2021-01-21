法國球星保羅普巴自回歸曼聯後，一直是一名爭議人物，場上表現時好時壞之餘，他與經理人拉奧拿更經常高呼離隊。不過曼聯領隊蘇斯克查，對普巴的態度卻一直非常寬容，特別自拉奧拿去年底揚言普巴要走人後，蘇B卻懶理外界質疑聲音依然重用普巴，結果後者近期屢成紅魔贏波英雄，離隊之事亦不了了之。

事實上，自拉奧拿揚言普巴要離隊後，蘇B不但沒有將普巴眨為後備，更多次讚揚普巴在場上的表現，甚至揚言如果曼聯可以贏得冠軍，他就有信心可以勸說普巴留下，對這名27歲球星不離不棄。而普巴亦曾經說過，很喜歡與「好人」蘇B合作：「他是一名快樂的人，他每次總是會帶著微笑，其實我早就跟他認識，他是一位非常好的人，對球員非常友善和親密。」

日前雙紅會成功逼和利物浦，賽後蘇B坦言拋棄了前領隊摩連奴的「鐵腕」管治，與球員保持密切關係，成就了曼聯今天的成功：「就我個人而言，我喜歡跟他們交談，我還會花很多時間與球員們一對一溝通，告訴他們要為球隊做甚麼，我認為這些獨立溝通是非常重要。我回想起我以往遇過的教練，他們都把我當作人類看待，會關心我、我的家庭和所有東西，這亦是我執教風格的重要部份。」

結果在摩連奴麾下苦苦爭扎的普巴、勞基梳爾、安東尼馬迪爾等人，如今在蘇B的「懷柔」政策及關心下都得到蓬勃發展，漸漸踢出效力曼聯的最佳水平，足證蘇B善於改善球員與領隊關係，成為如今曼聯成功復蘇的重要因素。

文：尊嘉

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