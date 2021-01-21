世界網球聯會周三宣佈，受武漢肺炎疫情影響，今年的ATP世巡賽賽程需要作出修改，將於二月底新增新加坡站、及於四月增設西班牙馬貝拉站，但同時會在疫情較為嚴重的美國刪減一個分站。

新設的新加坡分站將會在緊接澳網後的2月22至28日於新加坡體育城舉行，而馬貝拉站則於4月的邁亞密網賽後舉行。不過原定於4月於美國德州舉行的泥地賽，就不會被納入於今年的賽程之中。

世界網聯又表示，會研究擴大分站賽事的規模，包括2月的哥多華公開賽、3月的杜拜站、和同樣在3月開賽的阿根廷公開賽，讓更多球手能夠參與賽事。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！