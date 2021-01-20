效力皇家馬德里的挪威神童馬田奧迪加特，由於上季外借皇家蘇斯達表現出色，故今季皇馬決定將這名超新星收回己用，然而事隔半季奧迪加特卻不受教練施丹重用，今季只曾為皇馬上陣過9場沒有任何入球。西班牙傳媒報稱，奧迪加特已向皇馬提出請求，要求下半季外借離隊尋求上陣機會。

上季外借皇蘇時曾上陣36場，參與了該隊16個入球的奧迪加特，原本是今季皇馬的新希望，然而半季內卻只有367分鐘上陣時間，屈居在老將莫迪歷之後，就連皇馬周三出戰西班牙盃，作客第三級別球會艾高恩奴，奧迪加特亦不入皇馬20人大軍名單，故這名22歲新星認為教練施丹沒有給予他足夠的比賽機會，尋求離隊。

西班牙《馬卡報》報稱，奧迪加特希望外借離隊尋求上陣時間，但教練施丹其實想保留此子，因為陣中其實缺陣奧迪加特這類，中場中路的攻擊球員，但似乎只是當奧迪加特是危機時候才會使用，並不是希望給予奧迪加特穩定上陣發展的機會。

不過由於另一皇馬球員盧卡祖域，剛外借回德甲法蘭克福即梅開二度，故施丹恐亦不排除讓奧迪加特外借離隊，重拾狀態。

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