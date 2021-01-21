今季離開利物浦，轉投俄超辛尼特嘅克羅地亞中堅洛夫雲近日接受訪問時就談論到舊東家，仲好風騷咁話利物浦掛住佢多於佢掛住利物浦㖭。

近兩季冇乜機會上陣嘅洛夫雲上年夏天就決定離開效力咗六年嘅紅軍，洛夫雲話佢而家喺辛尼特過得好開心，完全唔後悔當日轉會嘅決定：「我當時離隊嘅心意非常堅定，所以我完全唔後悔，亦唔會再望返轉頭。上季我嘅上陣時間好少，令我感到好洩氣，不過而家喺辛尼特情況完全唔同。」

利物浦今季鬧中堅荒，洛夫雲就透露領隊高普最近都有聯絡佢，仲同佢講大家都好掛住佢㖭，不過洛夫雲就話自己就唔係咁掛住利物浦喇：「我諗利物浦會掛住我多過我掛住佢哋囉。」洛夫雲過去兩季喺利物浦夾埋先上陣咗33次，但今季喺辛尼特踢咗半季已經踢咗23場，又難怪佢樂不思蜀嘅。

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