貝拿度施華周三射入爭議入球，今季在英超終於開齋，協助曼城於主場以2:0擊敗阿士東維拉，取得聯賽六連勝。

今場是維拉一隊自1月1日以來的首場比賽。由於隊內早前爆發武漢肺炎集體感染，維拉在英格蘭足總盃要派青年軍上陣，之後兩場聯賽要延期，不過，維拉是役防守表現頑強。曼城雖然形勢佔優，貝拿度施華開賽4分鐘已有機會近射，但被客軍門將達米安馬天尼斯擋出。28分鐘，基爾獲加因傷退下火線，由辛真高入替。其後，奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪均有射門被擋，菲爾科頓在上半場補時接應迪布尼傳送後在禁區內的射門同樣被擋，完半場兩隊互交白卷。

攻勢不絕的曼城換邊後有祖奧簡斯路於54分鐘在禁區內射中楣，59分鐘則有迪布尼受傷，由加比爾捷西斯入替。直到79分鐘，曼城終於打破僵局，由貝拿度施華射入爭議入球而領先，維拉領隊甸恩史密夫因為向球證投訴而被逐。臨完場前，捷西斯在禁區內頭槌攻門，祖奧簡斯路犯手球，曼城獲12碼，根度簡操刀射入，曼城終以2:0擊敗維拉，各項賽事九連勝及16場不敗。

曼城戰勝維拉後18戰得38分暫時升上榜首，但同日較後時間對富咸的曼聯只要勝出便可以重上榜首。

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