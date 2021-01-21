著名洩密網站《足球解密》早前報道，多間歐洲豪門球會計劃另起爐灶，希望在2021起籌組「歐洲超級聯賽」，甚至有傳國際足協（FIFA）是幕後推手，希望以這個「歐超聯」取締現時的歐聯賽事。然而FIFA周四在官網發表聲明，澄清FIFA無意推動「歐超聯」，甚至警告任何參加「歐超聯」的球員，將會被禁止參加世界盃、歐國盃、歐聯歐霸等大賽。

FIFA聲明中指出：「最近有傳媒猜測，部份歐洲球會有意籌辦所謂歐洲的『超級聯賽』，國際足協與6大洲的足協再次重申，我們將不會認可這類型的比賽，任何參加這項比賽的球會及球員，將被禁止參與國際足協及6大洲足協舉辦的賽事。」

這意味所有參加「歐超聯」的球員，將會被禁止參加FIFA四年一度舉辦的世界盃之餘，歐洲足協旗下舉行的歐國盃、歐聯歐霸等賽事，所有參加「歐超聯」的球會及球員亦將被禁賽，相信此舉令「歐超聯」將很難成事。

FIFA續指根據國際足協的章程，所有比賽都應該由FIFA及6大洲足協認可下舉行，並指這是確保足球發展成功的基礎。聲明的下方更有FIFA主席恩芬天奴，以及6大洲足協主席的署名，包括歐洲足協主席施費連。

事實上，自流言在10月傳出後，歐洲各大球會似乎仍未就籌組「歐超聯」達成共識，拜仁幕尼黑行政總裁路明尼加，周三已向外界表明拒絕參加「歐超聯」。現時FIFA在「歐超聯」未正式成立前夕率先發炮，以阻截這個具吸引力的賽事，威脅FIFA及各大賽現時的比賽、各地聯賽及他們自身的利益。

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