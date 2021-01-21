周三英超賽事，曼城主場2:0戰勝阿士東維拉收穫聯賽6連勝。經歷了開季的一段較差成績後，藍月近期取得金錯的成績，亦在積分榜升上第二位。不過今季藍月依然面對不少傷兵問題，前鋒阿古路及加比爾捷西斯經常缺陣，後防方面同樣不時受傷患問題影響，不過領隊哥迪奧拿依然認為，現有的陣容可以應付傷兵問題，因此不必在1月份增兵。

作為球隊的兩位主力前鋒，阿古路因為傷患以及成為武漢肺炎確診者的親密接觸者，導致今季只曾於英超上陣5場，「耶穌」同樣因傷而只於聯賽登場過10次，不過最近已經回歸球隊上。由於前線上沒有其他後備球員，哥帥此前曾將翼鋒費倫托利斯放到前鋒位置，另外奇雲迪布尼及史達寧亦出任過「偽9號」。不過哥帥認為現時球隊不需簽入新援：「在冬季轉會窗，我們不會簽署任何協議，我與球會沒有討論過這個問題，但我們會以現有的球員結束今季。」

除了耶穌復出外，就連後衞拿樸迪亦已經復操，有望於周六作客車頓咸的英足盃中復出，哥帥表示：「這取決於拿樸迪的情況，他需要以最好的身體條件復出，他會得到時間。他的實力就擺在這裏，他是最好的左中堅，我們需要他，同樣也需要尼敦阿基與艾利加西亞。」

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