德國名宿路明尼加日前接受德國傳媒訪問時表示，歐洲足協正研究將今年的歐國盃決賽周由原來的12個國家合辦，改為由單一國家主辦，避免部份地區賽事受武漢肺炎疫情影響。

路明尼加接受《慕尼黑信使報》訪問時表示，今屆為紀念歐國盃60周年而設計的「巡迴賽式」決賽周可能因為武漢肺炎疫情，而需要更改舉辦方式：「我們要明白巡迴賽方式是在疫情出現之前設計的，當時有建議指今屆賽事應該要遍佈整個歐洲。但我知道歐洲足協會長施費連對疫情下的比賽安排非常謹慎，他認為賽事由單一國家主辦的話，在防疫工作方面會更容易安排。」

路明尼加又指，歐洲足協現時無意取消今屆歐國盃，並會最遲在三月就舉辦地點作最後決定：「歐洲足協會在未來幾個星期內決定比賽的主辦地點，我知道這並不容易，但我相信歐洲足協和施費連會作出正確決定。」

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