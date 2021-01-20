利物浦剛於周日雙紅會再失分，前場壓迫的踢法至尾段已疲態盡露，人手本身不夠充裕下，周四英超又要再鬥體力型的般尼，就算能重返勝軌也難大開殺戒。況且，紅軍到下周日英足盃又要再撼曼聯，今必見好就收，般尼客場入球又極少，捧「入球大細」 [3/3.5球]「 細」。

踏入2021年，利物浦仍未在英超開齋，聯賽不勝頹勢已增至四場並失去榜首。周日與曼聯硬撼的雙紅會，紅軍雖然大部份時間控制局面，但久攻不下，至後半段已有點體 能虛脫，開始箝制不住對方的反擊，若非門將艾利臣比加及今季長期客串中堅的法賓奴泰華利斯有上佳演出，千鈞一髮間瓦解紅魔幾次具威脅的進攻，可能連一分也保不住。

疲兵留力雙紅會II

接連失分，紅軍在聯賽榜的形勢 已由主動變為被動，除曼聯外，其他前列分子如李斯特城、曼城與愛華頓近況都非常不俗。況且，對紅軍最不利的就是兵源問題，所有具經驗的一隊正式中堅都在養傷，不提華基爾雲迪積克及祖高美斯兩名長期傷兵，缺席了近四場比賽的祖爾麥迪比，今戰也復出成疑，因此領隊高普若要輪換，只能在法賓奴及佐敦軒達臣兩名客串此位置的替工中選其一，與從二隊提拔的尼達利菲臘斯或里斯威廉斯搭檔，可幸是今戰對手般尼攻力比較疲弱，所受考驗或較少。

經過與曼聯硬碰後，高普另一隱憂可能是隊內中前場球員能否維持上仗般的效率，假如未消除疲態，進攻質素定受影響，當中「埃及文明」上仗跑動多，恐活力因此減弱，最大問題是替換三人的最好選擇迪亞高祖達未傷癒，後備席除上仗踢中場的梳頓沙基利可填補，就得南野拓實及奧歷治可用，惟後兩者今季上陣都不多，狀態缺保證。不過，在現時形勢已不在自己手中的情況下，高普的輪換幅度也不敢太大，始終有一半主力會上陣，領先後才慢慢換走，為三天後英足盃再撼曼聯留力，場上就要靠控球在腳來保住勝局。

般尼作客入球少

般尼客場踢得保守，今戰必築鐵桶陣來防禦，並與利物浦踢消耗戰。不過，一支今季9輪聯賽作客只入4球、近7輪更可憐地得1個「士哥」的球隊，根本欠缺攻破紅軍的本錢，尤其反擊速度不快，能打散紅軍防線的機會料甚少，「入球大細」[3/3.5球] 「細」有1.72倍回報，實在值捧。

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