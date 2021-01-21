現時英國武漢肺炎疫情依然嚴重，特別是曼城此前有不少球員確診，包括今季一直受傷患影響的阿根廷前鋒阿古路，早前就被列為密切接觸者需要自我隔離14日。不過14日隔離未完，周四阿古路於社交媒體上透露，自己於最新一次病毒檢測當中呈陽性反應，因此需要繼續隔離。

今季阿古路由於受到傷患等問題影響，只為球隊於各項賽事登場9次，此前領隊哥迪奧拿表明有望阿古路可以盡快歸隊，不過現時這個願望又要再延遲。事關阿古路在Twitter上證實，自己確診武漢肺炎，而且出現症狀：「經過密切接觸後，我一直都在自我隔離，不過最新一次病毒檢測中，我的結果為陽性。我出現一些症狀，現時按照醫生的指引進行康復。」

自從1月初擊敗車路士一仗後就未有再上陣的阿古路，將會很有可能錯過曼城接下來的三場比賽，曼城接下來將會對陣車頓咸、西布朗以及錫菲聯。雖然阿古路缺席的情況下，哥帥需要在鋒線上起用其他不同球員，不過這位32歲前鋒缺席的情況下，球隊的表現尚算不錯已經保持16場不敗。

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