曼聯周三在英超作客富咸於開賽初段先失球，但憑卡雲尼追和及保羅普巴在下半場轟入世界波，以2:1反勝富咸後追平隊史在英超的客場不敗紀錄，重上榜首。

面對排在尾三位置的弱旅富咸，曼聯開賽後5分鐘意外先失守，被盧卡文在小禁區外破網而落後0:1。曼聯其後有般奴費南迪斯（B費）遠射中柱不入，但他在接着的攻勢中左路傳中，富咸門將艾路拿僅僅撲出皮球送禮，被門前的卡雲尼掃入，曼聯在21分鐘扳平1:1。

換邊後，曼聯於65分鐘由中場普巴在禁區外轟入世界波而超前成2:1。1分鐘後，卡雲尼接應B費傳送頭槌攻門但被艾路拿飛身撲出。富咸於75分鐘有機會追平，但羅夫度斯卓克的射門被迪基亞以腳擋出。羅夫度斯卓克之後再有射門高出，阿歷山大米祖域補時頭槌攻門亦不入，曼聯得以力保2:1的勝果。曼聯在英超客場已17場（13勝4和）不敗，平了該隊在1998年12月至1999年9月締出之頂級聯賽最長作客不敗紀錄。

曼聯周二被李斯特城超越而失去榜首位置後，周三再被曼城超前，不過，周三反勝富咸後取得今季英超第八場客場勝仗，以19戰得40分重返榜首，領先少賽一場的曼城2分，李斯特城與曼城同分但多賽一場。今次亦是曼聯八年來首次在聯賽半程時佔據榜首之位。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！