NBA球隊巫師周三獲准再次練習，巫師原定於本周五的常規賽對公鹿，不過賽會決定將賽事延期，讓巫師有更多時間備戰。

早前有多達6位球員確診武漢肺炎的巫師全隊「停擺」超過一星期後，周三首次復操，共有8位球員參加練習。巫師後衞比爾早前曾公開要求賽會將巫師未來的賽程作出調動：「球隊所有人的健康至為重要，如果我們在決乏準備下作賽是不公平和有風險的。」最終賽會亦決定將本周五對公鹿的賽事延期。

另外，NBA賽會表示，1月中共有502位球隊接受病毒檢測，並發現再有11位球員對病毒呈陽性反應。其中灰熊因未能安排至少8位球員上陣，賽會亦決定將灰熊對拓荒者的賽事延期。今季NBA由12月下旬開季至今已經有17場賽事需要延期，其中16場都是1月10後的賽事。

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