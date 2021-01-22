馬德里體育會周四在西甲聯賽，憑着前鋒蘇亞雷斯梅開二度，作客以2:1反勝伊巴，續居榜首。

開賽後10分鐘，馬體會的恩歷克卡拉斯高回後協防時，在禁區內從後撞跌了武藤嘉紀，伊巴獲判12碼，並由門將迪米杜域操刀射入，先開紀錄。40分鐘，蘇亞雷斯在禁區內窄位射入，為馬體會追平1:1。雙方之後都有不少攻門機會，戰至87分鐘，伊巴中堅阿尼斯阿比拿在禁區內絆跌蘇亞雷斯，馬體會獲判12碼。蘇亞雷斯親自主射建功，協助馬體會反勝2:1完場。

連入2球後，蘇亞雷斯今季在西甲已有11球進賬，與巴塞隆拿的美斯並列射手榜第1位，維拉利爾的謝拉特摩蘭奴亦10球緊隨其後。聯賽榜方面，馬體會全取3分後，目前以17戰得44分繼續排在榜首，拋離多踢一場排第2的皇家馬德里7分，巴塞隆拿則以34分排第3。

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