周五德甲慕遜加柏主場迎戰多蒙特，兩隊於周二才應付完比賽，馬上便要再次出戰。論近況慕遜優於剛吃敗仗的「蜜蜂兵團」，以兩隊火力勢必出現大手交易戰果，敲「入球大細」[3/3.5球]的「大」。（球賽編號：星期五8；明日3:30am開賽）文：何西

德甲加開快車，慕遜與多蒙特都在周二進行比賽，前者在主場迎戰雲達不來梅以1:0小勝，延續踏入新一年後的強勢，歇冬後至今4場聯賽取得3勝1和佳績，當中包括2周前在主場以3:2反勝榜首拜仁慕尼黑，表現相當出色。

慕遜缺杜林無損火力

儘管慕遜加柏前鋒馬古斯杜林因吐口水事件仍在長期停賽中，瑞士射手比列安保路亦因違反防疫規定，早前出席私人派對，上仗被禁止出賽，要經過兩次檢測都呈陰性才能歸隊集訓，但球隊的進攻火力依然有保證，自今季首場聯賽淨吞今仗對手多蒙特三蛋之後，慕遜加柏至今已連續16場比賽都能夠取得入球。除前鋒柏利亞外，中場史甸度、莊拿斯荷夫曼與科利安尼奧侯斯等皆有不俗入球能力，今對多蒙特，看好慕遜能延續每場攻破對手的走勢。

蜜蜂往績壓倒性佔優

蜜蜂兵團在上季一度與拜仁在爭標路上鬥得難分難解，然而今季即使陣容變化不大，卻無法維持穩定性，自去年11月初榜首大戰不敵拜仁後，近11場德甲僅4次取勝，周二作客利華古遜一度扳平下終以1:2落敗，目前已落後榜首拜仁10分之多。

多蒙特有多產射手艾寧夏蘭特壓陣，進攻火力強大，球隊同是經過半季聯賽後，僅一場德甲未能取得入球。蜜蜂兵團今季與前列強隊碰頭入球亦不少，上文提及不敵拜仁一戰共產生五個入球，上仗作客利華及近期擊敗RB萊比錫的比賽，皆至少出現三個入球，今仗造訪火力亦強的慕遜加柏，預計入球不會少。軍情方面，中場安利簡恩停賽後可望復出，但杜根夏薩特、中場韋素及守將舒姆沙皆倦勤。

慕遜與多蒙特近年交手，後者佔一面倒優勢，在近12次於正式比賽交手全部取勝；慕遜乘近期強勢在主場出擊，要在多蒙特身上取得入球仍樂觀，可捧入球「大」。

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