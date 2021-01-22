主場一球敗予般尼，令利物浦主場不敗金漆招牌被拆。而更大問題時，球隊已經四場聯賽，合計438分鐘未有入球。原以為傷兵眾多的防線才是問題，反而現在進攻出現更大麻煩，到底這支衞冕冠軍問題出在哪？

對般尼一戰，全場27次攻門，絕不能說利物浦進攻有問題，但名宿桑拿士在賽後指出，現時的利物浦就只是前兩季的影子，有形無實。的確，雖然「埃及文明」在陣，但狀態不如過往，不論埋門、突破，以及創造機會都不如以往得心應手。今仗換上梳頓沙基利及奧歷治結果都一樣，越是焦急，球就越不往網窩方向走。

而過去的進攻泉源兩閘阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣，雖然每場依然落力不斷傳中，但質量難以與往日比較，而且進攻手段亦已被對手睇透，難再有突破。不少名宿提出意見，建議可將堤亞高艾簡達拿推前，或者減少過度依賴傳中，開拓更多進攻手段。

過去高普最強的地方在於激勵球員的士氣，令全隊落場搏盡。但眼下「埃及文明」的低沉，高普卻顯得無能為力。紅軍開季「黑仔」是事實，高普亦因而借題發揮，用換人名額轟賽會、用賽程轟電視台。但踏入一月，利物浦至今只踢4場，其中一場對手更是全青年軍的維拉，反觀兩大對手曼城及曼聯一月打足6場，賽程上明顯更有利，卻反而被趕過。

同時，今場亦看出利物浦一直以來存在的正選及後備差距問題，奧歷治射門中楣當然欠運，但要求一個之前在聯賽只踢過12分鐘的人救亡，機率就等如買中頭獎。同樣情況亦在南野拓實及梳頓沙基利身上看到，就算現在英超允許換5個人，以眼下這些後備的狀態又能幫得上甚麼？高普本來就不是善於輪換或變陣出擊的領隊，這些都是過去兩季種下的問題。高普指今仗戰果對於他來說是一記打在臉上重拳，還望這記重拳可令他及早覺醒改變方向，是時候找回最強的利物浦。

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