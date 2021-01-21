意甲球會AC米蘭早前爆發武漢肺炎疫情，繼列比錫及拉迪高歷兩周前確診後，上周末再有迪奧靴南迪斯及查漢奴古中招，幸米蘭周中仍憑39歲老將伊巴謙莫域梅開二度，帶領米蘭作客2:0擊敗卡利亞里，繼續排在意甲榜首並有三分優勢。

周四AC米蘭再傳來好消息，最先確診的列比錫及拉迪高歷，最新的檢測結果呈陰性，已經可以恢復專業訓練。至於出擊左閘迪奧靴南迪斯，經過進一步檢查後，認為早前所謂確診其實是「假陽性」，相關文案移送至衞生當局後，迪奧靴南迪斯現在已經可以跟隨球隊復操。

這對於AC米蘭來說是一大鼓舞，事關該隊本周六將要惡鬥各項賽事已12場不敗的阿特蘭大，下周二更要在意大利盃8強迎戰宿敵國際米蘭，如今列比錫、拉迪高歷及迪奧靴南迪斯可以復操，加上新加盟的射手文迪蘇傑，令教練皮奧利有更多兵源可以運用。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！