今季未有被阿仙奴選入英超及歐霸盃大軍名單的奧斯爾，經歷了將半季沒有比賽的時光後，已經確定即使加盟費倫巴治。阿仙奴領隊阿迪達近日再次解釋未有起用奧斯爾的原因，解釋自己希望帶領球隊前往一個不同的方向，而奧斯爾並不適合球隊的方針，因此自己未有起用這位德國中場。

過去阿迪達被問到奧斯爾被雪藏的原因時，這位兵工廠領隊一直堅稱是出於足球上的原因，直至奧斯爾已經接近離隊的情況下，阿迪達再次解釋奧斯爾的離隊原因：「他是一位出色而且有才華的球員，他為這間球會做了很多事，不過目前我想帶球隊前往一個不同的方向。如果我們有更多選擇的話，可能奧斯爾會部份計劃當中的一員，他亦是部份計劃的起點，但不會直到最後。」

阿迪達又提到兵工廠現時的目標，因此不可避免對球隊陣容進行清洗。：「阿仙奴要為每座獎盃而戰，每場比賽都要獲勝，這是標準。我想用可以顯示到我們DNA的球員來做到這一點，同時我們會利用很多年輕人才。在過去幾個球季中，球隊遇到不同的問題，導致無法實現想要的目標，我認為有些事情需要慢慢改變，你需要改變一些零件，而我們現時正處於這個過程中。」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！