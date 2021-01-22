巴塞隆拿周四在西班牙盃第3圈賽事，戰至加時後才以2:0擊敗來自西乙二（第3級別聯賽）的哥尼拿，晉級16強。

雖然今仗有美斯停賽，但巴塞的整體實力仍遠勝對手，他們在上、下半場各有一次12碼機會，但比真歷與奧士文尼迪比利的射門，先後被哥尼拿門將拉蒙祖安救出，雙方在90分鐘法定時間以0:0打成平手。加時開賽後2分鐘，奧士文尼迪比利在禁區外起射勁射，拉蒙祖安雖然撲到，但皮球改變方向後直飛網頂，巴塞領先1:0。118分鐘，哥尼拿守將艾斯泰利斯犯規「兩黃一紅」被逐。戰至加時下半場補時，柏迪單刀面對門將，再撥橫予後上的巴夫韋迪建功，為巴塞鎖定2:0勝局。

連同對上兩場在西超盃對皇家蘇斯達及畢爾包，巴塞已連續3仗要透過加時分勝負，主帥朗奴高文直言並不滿意球隊的表現。「最重要的事情，是我們成功晉級下一圈，但對於浪費了這麼多機會，包括射失了兩球12碼，實在無法感到高興。」他說。「我們再一次要踢足120分鐘，這對我們的影響很大。」巴塞周日就會在西甲聯賽，作客出戰艾爾切。

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